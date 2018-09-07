Москалькова рассказала о состоянии Сенцова
- РИА Новости
«Наконец получила ответ от уполномоченного России на одно из моих многочисленных обращений о состоянии здоровья Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сообщает, что состояние здоровья у Олега не ухудшилось», — написала Денисова в Facebook.
Как отмечается в письме омбудсмена, прикреплённом к посту, Сенцову продолжают колоть внутривенные инъекции и дают поддерживающую смесь. По её словам, он отказался от госпитализации.
Ранее Москалькова сообщила, что угрозы для жизни Сенцова из-за голодовки нет.