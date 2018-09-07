Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила ответ от российского омбудсмена Татьяны Москальковой о состоянии здоровья украинского режиссёра Олега Сенцова.
Москалькова рассказала о состоянии Сенцова
  • РИА Новости

«Наконец получила ответ от уполномоченного России на одно из моих многочисленных обращений о состоянии здоровья Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сообщает, что состояние здоровья у Олега не ухудшилось», — написала Денисова в Facebook.

Как отмечается в письме омбудсмена, прикреплённом к посту, Сенцову продолжают колоть внутривенные инъекции и дают поддерживающую смесь. По её словам, он отказался от госпитализации.

Ранее Москалькова сообщила, что угрозы для жизни Сенцова из-за голодовки нет.

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