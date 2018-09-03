Москалькова заявила об отсутствии угроз для жизни Сенцова из-за голодовки
- РИА Новости
«Очень важно, что его поддерживают с соблюдением всех норм и правил и его жизни сегодня нет угроз. Мы всё время, каждый день получаем от врачей необходимую информацию», — приводит РИА Новости слова Москальковой.
Омбудсмен добавила, что Сенцов пищу не принимает, но он согласился на принятие питательных смесей.
Ранее сообщалось, что украинский президент Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором они обсудили ситуацию с Сенцовым.