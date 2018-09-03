Москалькова заявила об отсутствии угроз для жизни Сенцова из-за голодовки

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что угрозы для жизни осуждённого украинского режиссёра Олега Сенцова нет, — он не принимает пищу, но получает питательные смеси.
Москалькова заявила об отсутствии угроз для жизни Сенцова из-за голодовки
  • РИА Новости

«Очень важно, что его поддерживают с соблюдением всех норм и правил и его жизни сегодня нет угроз. Мы всё время, каждый день получаем от врачей необходимую информацию», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Омбудсмен добавила, что Сенцов пищу не принимает, но он согласился на принятие питательных смесей.

Ранее сообщалось, что украинский президент Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором они обсудили ситуацию с Сенцовым.

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