Сенцова вывезли в больницу для обследования

Украинского режиссёра Олега Сенцова, приговорённого в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в организации терактов в Крыму, вывезли в больницу для обследования и коррекции лечения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

«В связи с плановым обследованием 28 сентября 2018 осуждённый Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ России Михаил Федотов предоставил уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой письмо с данными о состоянии здоровья режиссёра.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку.