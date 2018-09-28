Сенцова вывезли в больницу для обследования

Короткая ссылка
Украинского режиссёра Олега Сенцова, приговорённого в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в организации терактов в Крыму, вывезли в больницу для обследования и коррекции лечения.
Сенцова вывезли в больницу для обследования
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима «Белый медведь» в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

«В связи с плановым обследованием 28 сентября 2018 осуждённый Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ России Михаил Федотов предоставил уполномоченному по правам человека Украины Людмиле Денисовой письмо с данными о состоянии здоровья режиссёра.

В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить