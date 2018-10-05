ФСИН: Сенцов прекратил голодовку
- © Reuters
«Олег Сенцов прекратил голодовку, о чём написал заявление, он дал согласие на приём пищи. С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки», — приводит ТАСС слова Максименко.
Он отметил, что для Сенцова разработана «соответствующая диета для нормализации его здоровья».
Ранее Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фото Сенцова из больницы.
Сенцов был приговорён в России к 20 годам тюремного заключения по обвинению в организации терактов в Крыму. В мае он объявил голодовку.