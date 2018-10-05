Замидректора ФСИН об окончании голодовки Сенцова: сегодня у нас праздник

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко рассказал, что отбывающего наказание в российской колонии украинского режиссёра Олега Сенцова уговаривали прекратить голодовку.

«Угрожать ему, конечно, никто не угрожал. Его уговаривали, объясняли ему. Ему просто сказали, что умереть всё равно не получится никак», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Максименко, в том случае если бы состояние здоровья Сенцова ухудшилось и он продолжал бы отказываться от дальнейшего употребления пищи, ФСИН сняла бы с себя ответственность за состояние здоровья режиссёра и передала бы его «в руки гражданской медицины, которая относится к Минздраву».

При этом он добавил, что на реабилитацию Сенцова может потребоваться две-три недели.

«Сегодня у нас праздник. Мы спасли жизнь ещё одного человека», — заключил Максименко.

Ранее во ФСИН сообщили, что осуждённый Сенцов прекратил голодовку.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что спекуляции вокруг состояния здоровья режиссёра будут прекращены.

Сенцов был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму.