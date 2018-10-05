Омбудсмен Украины подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку
- @denisovaombudsman
«Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой», — написала она в Facebook.
Денисова потребовала, чтобы Сенцову предоставили лучших независимых медицинских специалистов, а также чтобы ей дали заключение о состоянии его здоровья.
Кроме этого, по её словам, Киев готов привезти профессиональных специалистов-диетологов, которые разработают схему выхода Сенцова из голодания.
Ранее во ФСИН России сообщили, что осуждённый Олег Сенцов прекратил голодовку.