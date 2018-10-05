Омбудсмен Украины подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что режиссёр Олег Сенцов прекратил голодовку, и связала это с его критическим состоянием.
Омбудсмен Украины подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку
  • @denisovaombudsman
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«Олег Сенцов прекратил голодовку. Это означает, что он в критическом состоянии, практически за чертой», — написала она в Facebook.

Денисова потребовала, чтобы Сенцову предоставили лучших независимых медицинских специалистов, а также чтобы ей дали заключение о состоянии его здоровья.

Кроме этого, по её словам, Киев готов привезти профессиональных специалистов-диетологов, которые разработают схему выхода Сенцова из голодания.

Ранее во ФСИН России сообщили, что осуждённый Олег Сенцов прекратил голодовку.

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