Москалькова: Вышинский не получает необходимую ему медпомощь на Украине

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, не получает необходимую ему медицинскую помощь.
Москалькова: Вышинский не получает необходимую ему медпомощь на Украине
  • РИА Новости

«Несмотря на то что у него предварительно диагностировано предынфарктное состояние, к сожалению, он так и не получил необходимую медпомощь», — цитирует её ТАСС.

При этом Москалькова добавила, что было бы замечательно, «если бы он вернулся домой», а также если бы России были переданы находящиеся в США Константин Ярошенко, Виктор Бут и Мария Бутина. 

Ранее Москалькова рассказала о состоянии здоровья Вышинского.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.

Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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