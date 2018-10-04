Москалькова: Вышинский не получает необходимую ему медпомощь на Украине
- РИА Новости
«Несмотря на то что у него предварительно диагностировано предынфарктное состояние, к сожалению, он так и не получил необходимую медпомощь», — цитирует её ТАСС.
При этом Москалькова добавила, что было бы замечательно, «если бы он вернулся домой», а также если бы России были переданы находящиеся в США Константин Ярошенко, Виктор Бут и Мария Бутина.
Ранее Москалькова рассказала о состоянии здоровья Вышинского.
15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.
Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.