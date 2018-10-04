Москалькова: Вышинский не получает необходимую ему медпомощь на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, находящийся под арестом, не получает необходимую ему медицинскую помощь.

«Несмотря на то что у него предварительно диагностировано предынфарктное состояние, к сожалению, он так и не получил необходимую медпомощь», — цитирует её ТАСС.

При этом Москалькова добавила, что было бы замечательно, «если бы он вернулся домой», а также если бы России были переданы находящиеся в США Константин Ярошенко, Виктор Бут и Мария Бутина.

Ранее Москалькова рассказала о состоянии здоровья Вышинского.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Вышинского задержали. 17 мая он был арестован.

Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.