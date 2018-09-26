Москалькова рассказала о состоянии здоровья Вышинского

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о состоянии здоровья руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного на Украине.

По её словам, она сегодня общалась с адвокатом Вышинского по поводу состояния здоровья журналиста.

«Но, к сожалению, ничего утешительного у меня нет. Потому что полное обследование, которое херсонский суд обязал провести пенитенциарную систему, не было проведено. Он сегодня содержится в камере, где окна не застеклены, и он явно простужен», — заявила Москалькова журналистам.

По её словам, Вышинский также ещё не получил те лекарства, которые запрашивает сторона защиты. 

Она выразила надежду на то, что мировое сообщество выскажет свою позицию по поводу незаконности содержания Вышинского под стражей. 

«Есть и другие меры пресечения, которые могли бы после тяжёлого сердечного приступа дать возможность Кириллу находиться вне содержания под стражей и дать более широкие возможности для доказывания его невиновности», — отметила Москалькова.

Ранее Вышинский пожаловался на отсутствие полноценного обследования в больнице Херсона.

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