Адвокат Вышинского раскритиковал условия содержания журналиста

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Условия содержания в СИЗО Херсона руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в цивилизованных странах считались бы пытками, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Адвокат Вышинского раскритиковал условия содержания журналиста
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По его словам, в Херсонском СИЗО наблюдается «интересная практика», передаёт РИА Новости.

«В камерах и комнатах для следственных действий сняты стёкла с окон: рамы есть — стёкол нет. Соответственно, сквозняк и холодно. За то время, которое я провёл на встрече со своим подзащитным Кириллом Вышинским, продрог и руки замерзли, боюсь, что простыл», — сказал он.

Как отметил адвокат, в «цивилизованных странах такое содержание считают пытками, поскольку всё как в карцере».

Он подчеркнул, что намерен обратиться к уполномоченному Верховной рады по правам человека и правозащитникам с жалобой на условия содержания Вышинского.

Ранее Доманский рассказал ФАН о состоянии здоровья Вышинского. 

7 сентября МИД России потребовал немедленного освобождения журналиста. 

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