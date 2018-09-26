Адвокат Вышинского раскритиковал условия содержания журналиста

Условия содержания в СИЗО Херсона руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в цивилизованных странах считались бы пытками, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

По его словам, в Херсонском СИЗО наблюдается «интересная практика», передаёт РИА Новости.

«В камерах и комнатах для следственных действий сняты стёкла с окон: рамы есть — стёкол нет. Соответственно, сквозняк и холодно. За то время, которое я провёл на встрече со своим подзащитным Кириллом Вышинским, продрог и руки замерзли, боюсь, что простыл», — сказал он.

Как отметил адвокат, в «цивилизованных странах такое содержание считают пытками, поскольку всё как в карцере».

Он подчеркнул, что намерен обратиться к уполномоченному Верховной рады по правам человека и правозащитникам с жалобой на условия содержания Вышинского.

Ранее Доманский рассказал ФАН о состоянии здоровья Вышинского.

7 сентября МИД России потребовал немедленного освобождения журналиста.