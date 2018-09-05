Адвокат рассказал о состоянии Кирилла Вышинского

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Адвокат Андрей Доманский в беседе с ФАН рассказал о состоянии главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, госпитализированного из зала суда.
Адвокат рассказал о состоянии Кирилла Вышинского
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«В четверг, 30 августа, ему было плохо, был сердечный приступ, делали ЭКГ. Там, в тюрьме, нет доктора, только фельдшер, и он сказал, что Кирилл перенёс инфаркт», — заявил юрист.

По его словам, как только будет установлен диагноз, врачи дадут рекомендации относительно дальнейшего режима содержания Вышинского под стражей и участия в судебных процессах.

Ранее суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о назначении ему медобследования.

5 сентября Херсонский городской суд на заседании рассматривает продление или изменение меры пресечения Кириллу Вышинскому, который более 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября.

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