Суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о назначении ему медобследования
- РИА Новости
«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным лечением в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь», — сообщил РИА Новости Доманский.
Ранее стало известно, что Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая.
На Украине он обвиняется в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.