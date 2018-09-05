Суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о назначении ему медобследования

Суд удовлетворил ходатайство защиты главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о назначении ему медицинского обследования в связи с резким ухудшением здоровья. Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным лечением в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь», — сообщил РИА Новости Доманский.

Ранее стало известно, что Вышинского госпитализировали из зала Херсонского городского суда.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая.

На Украине он обвиняется в государственной измене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.