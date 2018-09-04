Заседание о мере пресечения для Вышинского состоится 5 сентября

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Адвокат Андрей Доманский сообщил, что заседание по рассмотрению меры пресечения руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому состоится 5 сентября в Херсонском городском суде.
Заседание о мере пресечения для Вышинского состоится 5 сентября
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«Заседание назначено на завтра на 13:00 (совпадает с московским. — RT), в Херсонском городском суде», — приводит РИА Новости слова адвоката.

Доманский отметил, что прокуратура уже подала ходатайство о продлении срока ареста.

Он добавил, что выступает против этого и будет просить избрать другую меру пресечения.

Срок содержания Вышинского под арестом истекает 8 сентября.

Ранее МИД России назвал содержание руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей в течение 100 дней «абсолютно нетерпимым».

Подробнее — в материале RT.

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