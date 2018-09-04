Заседание о мере пресечения для Вышинского состоится 5 сентября
- РИА Новости
«Заседание назначено на завтра на 13:00 (совпадает с московским. — RT), в Херсонском городском суде», — приводит РИА Новости слова адвоката.
Доманский отметил, что прокуратура уже подала ходатайство о продлении срока ареста.
Он добавил, что выступает против этого и будет просить избрать другую меру пресечения.
Срок содержания Вышинского под арестом истекает 8 сентября.
Ранее МИД России назвал содержание руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под стражей в течение 100 дней «абсолютно нетерпимым».
Подробнее — в материале RT.