В МИД России потребовали немедленно освободить Вышинского

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МИД России требует немедленного освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
В МИД России потребовали немедленно освободить Вышинского
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«Речь идёт о человеке, который выполнял свои профессиональные обязанности совершенно открыто и на основе соответствующих законов страны пребывания при уважении и полном соблюдении журналистской этики», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что особую тревогу вызывает «продолжающееся ухудшение здоровья Вышинского, который был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии».

«Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого — обеспечения ему приемлемых условий содержания, мы требуем своевременно предоставлять медицинскую помощь. Призываем международное сообщество повлиять на царящий на Украине правовой беспредел», — отметила она.

Ранее суд в Херсоне продлил арест Кириллу Вышинскому до 4 ноября.

RT ведёт прямую трансляцию.

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