МИД призывает международное сообщество наращивать давление на Киев по делу Вышинского

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга призвала международные структуры и неправительственные организации наращивать давление на украинские власти в связи с арестом руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
МИД призывает международное сообщество наращивать давление на Киев по делу Вышинского
  • © РИА Новости

«Арест журналиста по сфабрикованному обвинению в государственной измене является вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что  Россия требует немедленно освободить Кирилла Вышинского без всяких условий.

«Считаем недостаточной реакцию на эту ситуацию профильных международных структур и неправительственных организаций. Мы призываем их наращивать давление на украинские власти по этому вопросу. Это, действительно, вопиющий случай в истории взаимоотношений журналистики и власти», — добавила официальный представитель МИД.

15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. В этот же день Кирилла Вышинского задержали, а 17 мая он был арестован на два месяца.

Его обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

RT ведёт прямую трансляцию.

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