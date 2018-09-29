Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских миротворцев из Приднестровья
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба молдавского премьера.
«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту незаконную и провокационную деятельность и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооружённых сил и вооружений», — говорится в тексте.
Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский высказался за продолжение миротворческой операции России в регионе в существующем формате.
Также в июне сообщалось, что ГА ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.
Впоследствии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ «провокационным» и отметили его «рекламно-пропагандистский» характер.
В Москве полагают, что расположенный в стране с 1992 года контингент выводить преждевременно, поскольку без заключения соглашений между Кишинёвом и Тирасполем подобные меры приведут к усугублению конфликта.