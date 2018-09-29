Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских миротворцев из Приднестровья

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Премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе выступления на 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке заявил о необходимости вывода российских военнослужащих из Приднестровья.
Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских миротворцев из Приднестровья
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба молдавского премьера.

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту незаконную и провокационную деятельность и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооружённых сил и вооружений», — говорится в тексте.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский высказался за продолжение миротворческой операции России в регионе в существующем формате.

Также в июне сообщалось, что ГА ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

Впоследствии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ «провокационным» и отметили его «рекламно-пропагандистский» характер.

В Москве полагают, что расположенный в стране с 1992 года контингент выводить преждевременно, поскольку без заключения соглашений между Кишинёвом и Тирасполем подобные меры приведут к усугублению конфликта.

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