Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских миротворцев из Приднестровья

Премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе выступления на 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке заявил о необходимости вывода российских военнослужащих из Приднестровья.

Об этом сообщает пресс-служба молдавского премьера.

«Мы призываем Российскую Федерацию прекратить эту незаконную и провокационную деятельность и безоговорочно и безотлагательно возобновить процесс вывода своих вооружённых сил и вооружений», — говорится в тексте.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский высказался за продолжение миротворческой операции России в регионе в существующем формате.

Также в июне сообщалось, что ГА ООН приняла предложенный Молдавией проект резолюции с призывом к России вывести военных из Приднестровья.

Впоследствии в российском внешнеполитическом ведомстве назвали документ «провокационным» и отметили его «рекламно-пропагандистский» характер.

В Москве полагают, что расположенный в стране с 1992 года контингент выводить преждевременно, поскольку без заключения соглашений между Кишинёвом и Тирасполем подобные меры приведут к усугублению конфликта.