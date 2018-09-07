Президент Приднестровья высказался в поддержку миротворческой операции России в регионе

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский по итогам встречи в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком высказался за продолжение миротворческой операции России в регионе в существующем формате.

Об этом говорится на сайте лидера Приднестровья.

«Стороны отметили успешный характер миротворческой операции России на берегах Днестра и сошлись во мнении, что, являясь гарантией мира и стабильности во всём регионе, она должна быть продолжена в существующем формате», — говорится в тексте.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон в интервью газете «Известия» заявил, что сворачивание российской миротворческой миссии в Приднестровье невозможно до политического урегулирования конфликта.

В начале августа Додон рассказал о прогрессе в решении приднестровского вопроса.