Стала известна цель встречи глав Молдавии и Приднестровья

Короткая ссылка
Пресс-служба президента Молдавии Игоря Додона сообщила о главной цели встречи молдавского лидера с главой Приднестровья Вадимом Красносельским.
Стала известна цель встречи глав Молдавии и Приднестровья
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на сайте главы Молдавии.

«На 6 сентября 2018 года запланирована встреча президента Молдавии и лидера Приднестровского региона, которая состоится в государственной резиденции в Кондрице. Целью встречи является продолжение диалога по вопросу укрепления доверия и поддержания стабильности в зоне безопасности на Днестре», — указывается в заявлении.

Отмечается, что журналистов не пустят на освещение встречи, однако представители СМИ получат информацию о её итогах.

Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил, что сворачивание российской миротворческой миссии в Приднестровье невозможно до политического урегулирования конфликта.

В начале августа президент Молдавии рассказал о прогрессе в решении приднестровского вопроса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить