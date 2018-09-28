Тимошенко высказалась в поддержку автокефалии УПЦ КП
- РИА Новости
«Я говорю твёрдо и ясно: наша команда и я лично, мы всем сердцем и всеми возможностями поддерживаем предоставление Украинской православной церкви томоса (указа об автокефалии. — RT)», — уточнила она.
По словам Тимошенко, предоставление УПЦ КП автокефалии является частью «борьбы за независимость» Украины.
Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени УПЦ КП получит автокефалию.
Также сообщалось, что Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента страны.