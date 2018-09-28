В Госдуме назвали блефом слова Порошенко о становлении Украины флангом НАТО

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Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого страна де-факто является восточным флангом НАТО.
В Госдуме назвали блефом слова Порошенко о становлении Украины флангом НАТО
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«Никакой Украина не фланг, и ничего они сделать не в состоянии. Всё это только блеф и попытка вступить в НАТО, чтобы получать определённые деньги от американцев», — сказал он.

При этом Чепа отметил, что передача двух американских катеров Украине, которую Порошенко назвал «ещё одним кирпичиком» в укреплении военно-морского альянса с США, вряд ли может быть предметом гордости.

«Гордиться вот этими двумя патрульными катерами? Украина раньше производила большое количество судов различного класса. Взять хотя бы Николаевский судостроительный завод. Сегодня это всё не работает. Тот флот, который у Украины был, они даже отремонтировать не могут», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США «Балтимор» заявил, что Украина де-факто является восточным флангом НАТО.

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