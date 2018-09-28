Порошенко: Украина де-факто является восточным флангом НАТО

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина де-факто является восточным флангом НАТО.

Об этом он сказал во время посещения базы Береговой охраны США «Балтимор».

«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — сказал Порошенко.

Ранее украинский президент также отметил, что получение страной двух патрульных катеров от США станет ещё одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами.

Военный эксперт Алексей Хлопотов ранее в беседе с RT прокомментировал заявление Порошенко о важной роли Украины в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО.