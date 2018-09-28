Порошенко: Украина де-факто является восточным флангом НАТО
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Об этом он сказал во время посещения базы Береговой охраны США «Балтимор».
«Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», — сказал Порошенко.
Ранее украинский президент также отметил, что получение страной двух патрульных катеров от США станет ещё одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами.
Военный эксперт Алексей Хлопотов ранее в беседе с RT прокомментировал заявление Порошенко о важной роли Украины в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО.