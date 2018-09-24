Эксперт объяснил заявление Порошенко о борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО

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Оксана Соломатина
Военный эксперт Алексей Хлопотов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о важной роли Украины в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО.
Эксперт объяснил заявление Порошенко о борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО
  • Reuters

«Банально попытка получить от Запада денег на выживание Украины, потому что экономика в полном разладе, на уровне краха. И это попытка разыграть какие-то антироссийские настроения, антироссийскую истерию, под это дело попробовать выжать у Запада деньги», — отметил эксперт.

Также Хлопотов допустил, что Европа и США постепенно теряют интерес к «украинскому проекту».

«Вообще есть такое ощущение, что и США, и Европа украинский проект потихоньку «сливают», Порошенко остаётся один на один со всеми своими проблемами и в панике хватается за любую соломинку, лишь бы как-то выкарабкаться, лишь бы не потонуть», — заключил он.

Ранее Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.

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