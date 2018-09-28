В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко об укреплении альянса с США
- ©president.gov.ua
«Насколько я понимаю, это списанные корабли, которые переданы Украине. Поэтому Порошенко выдаёт желаемое за действительное», — отметил парламентарий.
Швыткин также добавил, что перспективы вступления украинской стороны в блок НАТО всё еще «призрачные».
«На Украине через год выборы, и Порошенко пытается играть на внутренний электорат путём нахождения различных точек во внешнеполитической ситуации. Но она явно не идёт на пользу украинскому народу», — заключил депутат.
Ранее Порошенко заявил, что передача двух американских патрульных катеров класса «Айленд» Украине свидетельствует об укреплении сотрудничества с США.