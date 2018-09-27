В «Мисс Украина» прокомментировали обвинения в дискриминации

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Директор оргкомитета конкурса «Мисс Украина» Виктория Киосе прокомментировала обвинения в дискриминации, которые были высказаны лишённой титула «Мисс Украина — 2018» Вероникой Дидусенко.
В «Мисс Украина» прокомментировали обвинения в дискриминации
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Об этом сообщает «Укринформ».

«Я считаю, что есть конкурсы «Миссис Украина» и «Миссис мира», где девушки замужние или незамужние, разведённые или не разведённые, с детьми могут участвовать. Поэтому я не вижу дискриминации здесь», — отметила она.

По её словам, организаторы конкурса готовы оказать помощь Дидусенко, если она в ней нуждается.

Как указала Киосе, у организаторов конкурса «Мисс Украина» есть обязательства перед международным конкурсом «Мисс мира», поэтому они и конкурсантки обязаны выполнять правила конкурса.

Ранее сообщалось, что победительницу «Мисс Украина — 2018» 23-летнюю Веронику Дидусенко лишат титула из-за нарушения правил конкурса. Сама Дидусенко заявила, что лишение её завоёванного звания является дискриминацией со стороны организаторов конкурса.

Эту ситуацию в беседе с Nation News также прокомментировала победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова.

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