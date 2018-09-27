Лишённая титула «Мисс Украина — 2018» рассказала о причинах участия в конкурсе

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Оставшаяся без титула победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» Вероника Дидусенко извинилась перед участницами и жюри конкурса за то, что не предоставила информацию о том, что была замужем и у неё есть ребёнок. Об этом сообщает ТСН.
Лишённая титула «Мисс Украина — 2018» рассказала о причинах участия в конкурсе
  • © аккаунт Вероники Дидусенко в Instagram

«Я хочу извиниться перед членами жюри, перед всеми участницами. Мне очень жаль. Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца. Что не рассказала о том, что является смыслом моей жизни. Это мой маленький сын, которого я очень люблю», — сказала Дидусенко. 

По её словам, требование, чтобы у участниц не было детей, является унизительным и дискриминирует женщин. 

Вероника также отметила, что решила принять участие в конкурсе, чтобы обратить внимание на свой социальный проект, призванный помогать детям.

Ранее Дидусенко заявила, что лишение её завоёванного звания является дискриминацией со стороны организаторов конкурса.

Эту ситуацию в беседе с Nation News также прокомментировала победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова.

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