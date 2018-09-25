Победительница конкурса «Мисс Украина — 2018» назвала дискриминацией лишение её титула

Оставшаяся без титула победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2018» Вероника Дидусенко заявила, что лишение её завоёванного звания является дискриминацией со стороны организаторов конкурса.

Об этом сообщает «1+1».

По словам девушки, правила конкурса, которые обязывают участниц состязания быть незамужними и без детей, — это дискриминация их, и в частности её, прав.

В связи с этим Дидусенко не намерена отказываться от своего звания и поедет на мировой конкурс, которой пройдёт в Китае, несмотря на решение организаторов, однако публично об этом пока говорить отказывается.

Ранее сообщалось, что победительницу «Мисс Украина — 2018» 23-летнюю Веронику Дидусенко лишат титула из-за нарушения правил конкурса.