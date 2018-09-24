Победительницу «Мисс Украина — 2018» лишат титула

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Победительницу «Мисс Украина — 2018» 23-летнюю Веронику Дидусенко лишат титула из-за нарушения правил конкурса.
Победительницу «Мисс Украина — 2018» лишат титула
  • Вероника Дидусенко
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  • © @missukraineofficial

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на исполнительного директора организационного комитета конкурса Викторию Киосе.

По её словам, Дидусенко предоставила недостоверную информацию о своей личной жизни.

«Вероника Дидусенко предоставила недостоверную информацию, подтверждая в подписанном договоре, что не состояла в браке и не имеет детей», — объяснила Киосе.

При этом она добавила, что конкурсантки обязаны соответствовать некоторым критериям, в частности не состоять в браке и не иметь детей.

В связи с произошедшим в воскресенье, 30 сентября, жюри конкурса красоты выберет новую победительницу «Мисс Украина — 2018».

В августе стало известно, что в финал конкурса «Мисс Украина Вселенная» вышла 25-летняя модель Анна Дурицкая, которая проходила свидетельницей по делу об убийстве в Москве политика Бориса Немцова.

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