Александрийский патриарх совершит молебен за единство православия в Одессе

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в четверг, 27 сентября, прибыл в Одессу, где совершит молебен за единство православия. Об этом сообщается на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Ожидается, что в 17:00 состоится встреча предстоятеля Александрийской православной церкви в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе, где будет совершён молебен за единство православия на Украине», — говорится в тексте.

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в скором времени Украинская православная церковь Киевского патриархата получит автокефалию.

Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь может разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ КП будет дарована автокефалия.