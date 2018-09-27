В УПЦ заявили, что МИД Украины искажает слова иностранных коллег об автокефалии
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- РИА Новости
«Ватикан опубликовал уточнение по поводу сообщения Министерства иностранных дел Украины о встрече главы МИД с секретарём по межгосударственным отношениям Святого престола. А новость на официальном сайте Кипрской православной церкви относительно позиции её предстоятеля по поводу возможной автокефалии на Украине кардинально отличается от представленной министерством», — сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
Там отметили, что уточнение, выпущенное Ватиканом, было вызвано сообщением МИД Украины о том, что «Святой престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви».
Ранее синод УПЦ призвал Раду отказаться от антицерковных законопроектов.