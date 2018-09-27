В УПЦ заявили, что МИД Украины искажает слова иностранных коллег об автокефалии

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Министерство иностранных дел Украины искажает слова зарубежных коллег для «создания мифов» вокруг вопроса автокефалии, заявили в Украинской православной церкви.
В УПЦ заявили, что МИД Украины искажает слова иностранных коллег об автокефалии
  • © Евгений Котенко
  • РИА Новости

«Ватикан опубликовал уточнение по поводу сообщения Министерства иностранных дел Украины о встрече главы МИД с секретарём по межгосударственным отношениям Святого престола​​​. А новость на официальном сайте Кипрской православной церкви относительно позиции её предстоятеля по поводу возможной автокефалии на Украине кардинально отличается от представленной министерством», — сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Там отметили, что уточнение, выпущенное Ватиканом, было вызвано сообщением МИД Украины о том, что «Святой престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви».

Ранее синод УПЦ призвал Раду отказаться от антицерковных законопроектов.

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