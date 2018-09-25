Синод УПЦ призвал Раду отказаться от антицерковных законопроектов

Священный синод Украинской православной церкви призвал Верховную раду отказаться от принятия «антицерковных законопроектов».

Как сообщается на сайте УПЦ, речь идёт о законопроектах №4128 (об изменении подчинённости религиозных общин), №4511 (об особом статусе религиозных организаций) и №5309 (об изменении названия религиозных организаций).

«Упомянутые законодательные инициативы «имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путём её рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества», — говорится в заявлении.

Ранее Священный синод Украинской православной церкви призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ.