Синод УПЦ призвал Раду отказаться от антицерковных законопроектов

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Священный синод Украинской православной церкви призвал Верховную раду отказаться от принятия «антицерковных законопроектов».
Синод УПЦ призвал Раду отказаться от антицерковных законопроектов
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте УПЦ, речь идёт о законопроектах №4128 (об изменении подчинённости религиозных общин), №4511 (об особом статусе религиозных организаций) и №5309 (об изменении названия религиозных организаций).

«Упомянутые законодательные инициативы «имеют целью юридическую ликвидацию Украинской православной церкви путём её рейдерского захвата через смену названия, противоправное вмешательство в органы управления и захват имущества», — говорится в заявлении.

Ранее Священный синод Украинской православной церкви призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ.

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