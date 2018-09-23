В Госдуме прокомментировали вхождение кораблей Украины в экономическую зону России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT предположил, с какой целью два корабля ВМС Украины могли войти в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма.

«Безусловно, это надо расценивать как провокационные действия. Заход в исключительную экономическую зону нашей страны является в определённой степени, во-первых, проверкой схемы охраны пограничной зоны, во-вторых — проверкой реагирования на возможные нарушения», — пояснил он.

Швыткин также подчеркнул, что Россия в сложившейся ситуации будет действовать, руководствуясь исключительно нормами международного права.

«А если последуют нарушения с украинской стороны, то будут приниматься соответствующие меры в рамках существующих правовых актов», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что корабль «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма.