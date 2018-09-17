Порошенко рассказал об уровне зарплаты украинских солдат с 2019 года

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Общественное телевидение», что солдат Вооружённых сил Украины должен получать c 1 января 2019 года не менее 10 тыс. гривен ($355), сообщается на сайте президента.

«Я подписал своё требование о том, что у нас на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности. И по моему настоянию в Вооружённых силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тыс. гривен», — заявил Порошенко.

Он отметил, что финансирование армии увеличено почти втрое.

По его словам, уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам этого заседания были сделаны необходимые поручения правительству.

Ранее сообщалось, что Украина намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море до конца года.