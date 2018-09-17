В украинской диаспоре оценили указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией

Судебный юрист украинской диаспоры в Москве Леонид Козак прокомментировал RT подписание украинским президентом Петром Порошенко указа о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

«Нужно признать, что нет никакого мира, дружбы и прочего между Россией и Украиной. Срок действия этого договора заканчивается в 2019 году. Соответственно, встаёт вопрос о его продлении. Он предусматривает обязанность обеих сторон, российской и украинской, соблюдать территориальную целостность и делать всё возможное для того, чтобы избегать враждебных отношений между сторонами.

Разрыв этого договора является наиболее выгодным для Украины, потому что она сейчас сможет спекулировать на международной арене», — сказал Козак.

По его словам, не стоит рассчитывать на скорое урегулирование отношений между двумя странами.

«Что касается дальнейших событий, возможно какое-то ужесточение мер во взаимных отношениях между странами. Но сам разрыв является больше формальным», — заключил он.

Ранее Порошенко подписал указ о прекращении договора о дружбе с Россией.