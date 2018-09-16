В Грузии оценили возможный доход от экспорта марихуаны
- Reuters
«В принципе, это новая отрасль. Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», — цитирует его Интерфакс.
По словам Мачавариани, данная инициатива поможет повысить уровень образования граждан страны, а также «победить бедность и нищету».
Министр также полагает, что в течение ближайших двух-трёх лет Грузия сможет получить от экспорта марихуаны около 1 млрд лари (более $380 млн).
В июне сообщалось, что сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны.
Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности выразило сожаление в связи с принятием властями страны данного решения.