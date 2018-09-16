В Грузии оценили возможный доход от экспорта марихуаны

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Министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани рассказал о планах правительства страны наладить производство конопли и осуществлять экспорт марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает Imedi.
В Грузии оценили возможный доход от экспорта марихуаны
  • Reuters

«В принципе, это новая отрасль. Сама культура старейшая, опьянение от этого зелья старо как мир, но производство из конопли таких продуктов, которые используются в медицинской области, является именно новинкой и связано с новыми технологиями», — цитирует его Интерфакс.

По словам Мачавариани, данная инициатива поможет повысить уровень образования граждан страны, а также «победить бедность и нищету».

Министр также полагает, что в течение ближайших двух-трёх лет Грузия сможет получить от экспорта марихуаны около 1 млрд лари (более $380 млн).

В июне сообщалось, что сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны.

Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности выразило сожаление в связи с принятием властями страны данного решения.

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