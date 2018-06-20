Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны

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Канадский сенат одобрил законопроект о легализации в стране марихуаны. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что в поддержку законопроекта проголосовали 52 парламентария, против — 29, двое воздержались.

«Я чувствую себя просто превосходно! Только что мы стали свидетелями исторического для Канады голосования. Конец 90-летнего запрета», — заявил сенатор Тони Дин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своём Twitter также прокомментировал произошедшее.

«Наши дети могли без особых усилий получить доступ к марихуане. Преступники получали от этого выгоду. Сегодня мы изменили данное положение вещей. Наш план по легализации и регулированию оборота марихуаны только что был одобрен сенатом», — написал он.

Ранее сообщалось, что в парламенте Португалии проголосовали за легализацию использования марихуаны в медицинских целях.

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