МИД России ожидает от G7 реакции на решение Канады легализовать марихуану
- РИА Новости
«Ожидаем, что на «самоуправство» Канады прореагируют ее партнёры по «Группе семи», поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях», — говорится в сообщении.
В МИД также заявили, что «нарколиберализация» станет серьёзным препятствием для реализации цели по построению свободного от наркотиков общества, отметив «грубое и преднамеренное нарушение» канадской стороной своих международных обязательств в области борьбы с наркотиками.
Ранее стало известно, что сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны.