МИД России ожидает от G7 реакции на решение Канады легализовать марихуану

Министерство иностранных дел России ожидает от стран — членов «Группы семи» (G7) реакции на решение канадской стороны легализовать марихуану. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Ожидаем, что на «самоуправство» Канады прореагируют ее партнёры по «Группе семи», поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях», — говорится в сообщении.

В МИД также заявили, что «нарколиберализация» станет серьёзным препятствием для реализации цели по построению свободного от наркотиков общества, отметив «грубое и преднамеренное нарушение» канадской стороной своих международных обязательств в области борьбы с наркотиками.

Ранее стало известно, что сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны.