Порошенко и Волкер во время встречи обсудили «Северный поток — 2»

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Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе переговоров были подняты темы строительства «Северного потока — 2», а также ситуации на Донбассе.

«Пётр Порошенко поблагодарил за укрепление обороноспособности украинской армии и отметил важность продолжения тесного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности в контексте «Северного потока — 2», — отметили в пресс-службе президента Украины.

Порошенко и Волкер также подчеркнули «важность продолжения санкционной политики против России».

Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон сообщил, что заявления шведских политических партий о планах остановить проект газопровода «Северный поток — 2» никак не повлияют на его реализацию.

Эксперт Валерий Журавель прокомментировал в беседе с НСН позицию шведских политиков.

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