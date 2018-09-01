Порошенко поблагодарил США за санкционную политику в отношении России

Короткая ссылка
Украинский лидер Пётр Порошенко провёл в Вашингтоне встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в ходе которой выразил благодарность за введённые против России санкции.
Порошенко поблагодарил США за санкционную политику в отношении России
  • globallookpress.com
  • © Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Как заявили в пресс-службе президента Украины, стороны во время встречи обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и «скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса».

«Пётр Порошенко поблагодарил США за продолжение санкционной политики против России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, глава государства «отметил важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников».

«Кроме того, обсуждались вопросы усиления сотрудничества между Украиной и США для недопущения вмешательства России в украинские выборы», — добавили в пресс-службе.

Ранее в МИД Германии отметили, что санкционная политика США заставляет ЕС реагировать

24 августа в Белом доме заявили о готовности сотрудничать с Украиной по недопущению «вмешательства» России в украинские выборы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить