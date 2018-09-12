В Госдуме назвали кичливостью заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление Киева об усилении группировки войск в районе Азовского моря.
В Госдуме назвали кичливостью заявление Киева о переброске войск к Азовскому морю
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«Когда украинская сторона нарушила международные договорённости, общероссийские и украинские соглашения и задержала в Азовье рыболовецкую шхуну, дальше последовали ответные действия со стороны России. Когда были заявления о том, что взорвут Крымский мост, что мы должны проверять все шхуны... Теперь, когда Россия начинает проводить тщательный досмотр всех украинских кораблей, которые проходят под мостом (а это правильно и нормально), у них начались серьёзные проблемы. Они не могут ничего сделать. Далее следует заявление о сосредоточении группировки», — отметил Шерин.

По его словам, таким образом украинские военачальники пытаются оправдаться перед населением.

«Это бравада, кичливость, мальчишеские заявления. Каждый считает себя солидным и сильным, если скажет что-то в адрес России», — заключил Шерин.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко заявил о том, что Вооружённые силы Украины усилили армейскую группировку на Азовском направлении.

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