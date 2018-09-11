В Совфеде оценили новое заявление Киева по Азовскому морю

Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины полуострова Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление замминистра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка о переброске в Азовское море бронированного катера для борьбы с досмотрами иностранных судов.

«Воинственный настрой украинских властей не ослабевает, на носу президентские и парламентские выборы», — сказал сенатор.

По его словам, вся политика президента Украины Петра Порошенко выстроена на антироссийской платформе, поэтому провокации возможны.

«Хотя Порошенко понимает, что если он их допустит, то получит очень жёсткий ответ», — добавил Цеков.

Ранее бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с НСН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что страна ведёт переговоры с Западом о введении санкций против черноморских портов России.