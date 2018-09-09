В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб Гагулия

В Абхазии возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия. Предполагаемый виновник аварии задержан.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника генерального прокурора республики по связям с общественностью Даура Амичбу.

Отмечается, что дело возбуждено по статье 263 УК Абхазии (Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлёкшее смерть человека).

«Водитель автомобиля задержан», — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Гагулия скончался от травм, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, на отрезке дороги Псоу — Сухум около 23:00 часов 8 сентября.

Также сообщалось, что анализ крови на предмет употребления наркотиков предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб премьер, дал положительный результат.