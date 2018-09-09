В МВД Абхазии назвали причину ДТП, в котором погиб премьер-министр республики

В Министерстве внутренних дел Абхазии назвали причину дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб глава правительства республики Геннадий Гагулия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Казбека Кишмахова.

«В машину премьера врезался автомобиль, выехавший на полосу встречного движения. За рулём был молодой житель Абхазии. Обстоятельства выясняются», — уточнил он.

Также помощник генпрокурора республики Даур Амичба в беседе с агентством уточнил, что охранник и водитель погибшего в ДТП премьер-министра Абхазии были госпитализированы.

«Водитель и охранник премьера получили увечья. Их доставили в больницу. Состояние оценивается как тяжёлое, но врачи заверили, что жить будут», — заявил он.

По словам Амичбы, предполагаемый виновник аварии управлял автомобилем ВАЗ-2109. Им является житель села Звандрипш 1996 года рождения.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке дороги Псоу — Сухум около 23:00 часов 8 сентября погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.