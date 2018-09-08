В ДТП в Грузии погиб россиянин, ещё трое пострадали

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В аварии, произошедшей на территории Грузии, погиб гражданин России, ещё трое пострадали. Они были госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского МЧС.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям грузинского МВД, ДТП произошло в 15:14 мск рядом с селом Пасанаури Душетского муниципалитета в 90 километрах от Тбилиси.

«Грузовик марки MAN, за рулём которого находился гражданин Армении Гор Хачатрян, столкнулся с автомобилем Samara. В результате ДТП водитель легкового автомобиля, гражданин России, Степан Киракосян (1963 года рождения) скончался. Его пассажиры — граждане России Сусанна Аветисян (1989 года рождения), Степан Киракосян (2015 года рождения) и Давид Киракосян (1988 года рождения) — доставлены в больницу Душети», — сообщает ведомство.

Обстоятельства аварии уточняются.

В конце августа в Анталье 11 российских туристов пострадали в результате ДТП с автобусом. 

Также URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четверо.

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