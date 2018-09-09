В правительстве Абхазии подтвердили гибель премьер-министра республики в результате ДТП

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Пресс-секретарь абхазского правительства Диана Зантария в беседе с РИА Новости рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб глава кабмина республики Геннадий Гагулия.

«Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла после поста Мюссера. По предварительным данным, Геннадий Леонидович на пути в больницу был ещё жив. Больше никто не пострадал», — уточнила она.

По словам Зантарии, кортеж главы правительства республики двигался из аэропорта Сочи в Абхазию.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия в регионе погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия.

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