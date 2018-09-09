В результате ДТП в Абхазии погиб премьер-министр республики Гагулия
В результате дорожно-транспортного происшествия в Абхазии погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию президента Абхазии.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов получил травмы в ДТП под Ташкентом.
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