СМИ опубликовали фото с места аварии с участием автомобиля премьер-министра Абхазии

В сети появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Отмечается, что на месте произошедшего работают сотрудники МВД и МЧС республики.

Уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что Гагулия погиб результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке дороги Псоу — Сухум около 23:00 часов 8 сентября.

Также сообщалось, что анализ крови на предмет употребления наркотиков предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб премьер, дал положительный результат.