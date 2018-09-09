СМИ опубликовали фото с места аварии с участием автомобиля премьер-министра Абхазии

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В сети появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия.

Об этом сообщает Sputnik Абхазия.

Отмечается, что на месте произошедшего работают сотрудники МВД и МЧС республики.

Уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что Гагулия погиб результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке дороги Псоу — Сухум около 23:00 часов 8 сентября.

Также сообщалось, что анализ крови на предмет употребления наркотиков предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб премьер, дал положительный результат.

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