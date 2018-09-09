СМИ опубликовали фото с места аварии с участием автомобиля премьер-министра Абхазии
Об этом сообщает Sputnik Абхазия.
Отмечается, что на месте произошедшего работают сотрудники МВД и МЧС республики.
Уточняются все обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что Гагулия погиб результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке дороги Псоу — Сухум около 23:00 часов 8 сентября.
Также сообщалось, что анализ крови на предмет употребления наркотиков предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб премьер, дал положительный результат.