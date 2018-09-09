Предполагаемый виновник ДТП в Абхазии мог находиться под действием наркотиков

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Анализ крови на предмет употребления наркотиков предполагаемого виновника дорожно-транспортного происшествия в Абхазии, в котором погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия, дал положительный результат.

Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на помощника генерального прокурора республики по связям с общественностью Даура Амичбу.

«Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат», — заявил он.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария рассказал, что госпитализированные после ДТП охранник и водитель абхазского премьера были выписаны из больницы.

«У водителя и охранника были небольшие ушибы, ссадины, они были отпущены врачами», — отметил он.

Также, по словам Зантарии, премьер-министр скончался до того, как его доставили в больницу.

«Травмы, полученные в аварии, были несовместимы с жизнью», — уточнил он. 

Ранее сообщалось, что Гагулия погиб результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке дороги Псоу — Сухум около 23:00 часов 8 сентября.

URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с двумя автомобилями погибли четыре человека.

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