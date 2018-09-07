Министр информполитики Украины пожаловался на сюжет об отдыхе в «русском Крыму»

Министр информационной политики Юрий Стець написал письмо гендиректору британской телерадиокомпании BBC, раскритиковав программу, в которой был сюжет об отдыхе в «русском Крыму».

«Письмо от Юрия Стець генеральному директору BBC по поводу эфира программы Саймона Рива, который путешествовал в Крым и рассказывал о полуострове как о территории России. Журналист говорит о «присоединении», а не оккупации, и «радуется» нынешней действительности, осуждая Украину», — сообщила на своей странице Facebook замминистра Эмине Джапарова.

По её словам, Россия пытается «зафиксировать статус Крыма», приглашая известных журналистов, актёров, певцов, экспертов.

Она добавила, что сотрудники посольства Украины передадут письмо адресату в ближайшее время, и в министерстве будут ждать ответа.

Ранее делегация из США рассказала о своих впечатлениях от поездки в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.