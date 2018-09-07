Эксперт оценил заявление американской делегации о законности референдума в Крыму

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление представителя американской делегации общественных деятелей, приехавшей в Крым, Сильвии Демарест о том, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

«Вашингтон управляется достаточно консолидированной группой, которую можно назвать финансово-промышленным политическим истеблишментом. Для них мнения не имеют значения, важны только собственная выгода и видение неких процессов. Всё, что говорят по поводу отношений между Америкой и Россией люди, которые имеют другое мнение, например тот же сенатор Рэнд Пол, для них никакого значения не имеет. Более того, их конфликт с Трампом в значительной степени связан с тем, что у президента есть собственное мнение, которое они ему иметь не дозволяют», — сказал он.

По словам Брутера, не стоит ждать серьёзных и скорых изменений в отношениях США и России.

«Визит любой американской делегации в Крым важен, каждое слово пробивает некий коммуникационный ручеёк. Но в целом на позицию вашингтонского истеблишмента это влияния не окажет, по крайне мере сейчас. В перспективе всё может измениться, но для этого нужно время и какие-то серьёзные события, которые, возможно, изменят и общую политическую конфигурацию в мире, не только в отношениях России и Америки и в вопросе Крыма. Но это не вопрос сегодняшнего дня», — заключил эксперт.

Ранее представитель американской делегации заявила, что крымский референдум был законным волеизъявлением жителей полуострова.

По её словам, вернувшись в США, она расскажет о том, что в реальности происходит на полуострове.