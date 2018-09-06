Главный редактор RTVI назвал цензурой временное ограничение ретрансляции телеканала на Украине

Главный редактор телеканала RTVI Алексей Пивоваров в беседе с RT прокомментировал решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания временно ограничить ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI в кабельных сетях страны.

«К сожалению, мы не получили развёрнутого обоснования, то есть мы не знаем, что конкретно послужило причиной (ограничения ретрансляции телеканала RTVI. — RT), однако есть Facebook одного из членов Нацсовета, где понятно, что нам предъявляют две претензии. Первая касается сериалов и фильмов, которые идут в нашем эфире. На Украине существует постоянно обновляемый список запрещённых к показу российских фильмов, сериалов и актёров... Вторая причина для меня как главного редактора намного более важна. Нам говорят, что мы предоставляем слово людям, пропагандирующим свержение конституционного строя на Украине. У нас очень жёсткая и твёрдая редакционная позиция. Лозунг нашего канала — «По обе стороны». Мы всегда предоставляем все точки зрения, включая точку зрения официального Киева на события, касающиеся Украины. К сожалению, в данном случае я вижу, что Нацсовет не хочет видеть в эфире никаких точек зрения, кроме своей», — отметил Пивоваров.

По его словам, отключение телеканала — это неуважение к аудитории и к праву аудитории на выбор.

«На сегодняшний день RTVI на Украине показывают более 100 операторов, десятки тысяч людей смотрят наш телеканал. И, на мой взгляд, отключение телеканала — это неуважение в первую очередь к аудитории и праву аудитории на выбор», — сказал он.

Главный редактор телеканала RTVI также назвал ограничение ретрансляции телеканала цензурой.

«Я считаю, конечно, попытки ограничить свободу слова... Я настаиваю на том, что то, что происходит в эфире RTVI, за который я несу ответственность, является свободой слова, безусловно, это (ограничение ретрансляции телеканала RTVI. — RT) является цензурой. Я тем не менее уверен, что наш украинский зритель найдёт возможность оставаться с нами, например, в диджитале, где нас можно смотреть, где Украина у нас входит в тройку самых больших аудиторий», — заключил он.

Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI. Об этом заявил представитель регулятора Сергей Костинский.