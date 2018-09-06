Украина ограничила ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания временно ограничил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI. Об этом заявил представитель регулятора Сергей Костинский.

«Единогласно приняли решение о временном ограничении ретрансляции телеканала RTVI с британской лицензией в кабельных сетях Украины», — написал он в Facebook.

По его словам, было зафиксировано нарушение законодательства Украины в 2017—2018 годах.

Как отмечается, решение было принято в соответствии с требованиями Конвенции о трансграничном телевидении, «которая ратифицирована украинским государством».

«О нём регулятор вовремя уведомит регуляторный орган Великобритании — OFCOM», — добавил он.

Телеканал RTVI осуществляет вещание на территории ряда государств СНГ, Балтии, Германии, Британии, США и в других странах. Его общая аудитория составляет около 25 млн человек.

В марте в ООН выразили обеспокоенность в связи с фактами ограничения свободы слова на территории Украины.